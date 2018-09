Jodie Foster: “Quiero que los 80 me encuentren actuando”

En Hotel de criminales, Jodie Foster interpreta a Jean Thomas, una enfermera envejecida que administra un dispensario médico tras la fachada de un hotel en ruinas. La dos veces ganadora del Óscar por The Accused, (1998) y The Silence of the Lambs (1991) conversó con la prensa en Los Ángeles sobre su regreso triunfal a la actuación.

-El personaje en este filme es poco glamoroso. ¿Le preocupó esto en algún momento?

-Eso es lo que quería. Lo escogí porque sentí que conllevaba una transformación física, que era algo que yo realmente ansiaba. Regresar y a un papel en el que la gente no me haya visto anteriormente. Tuve que pelear un poco para obtenerlo. Cuando los productores lo vieron por primera vez fue como un shock. Pero era lógico. Me resulta interesante el modo en que la crudeza de lo que el personaje está atravesando, y que ha experimentado anteriormente, se refleja claramente en esa cara, en ese cuerpo y en el lenguaje corporal del personaje.

-¿Qué representa la gran diversidad de actores en el reparto?

-Simplemente la vida real. Ya sea en Nueva York, Los Ángeles, Londres o París, eso es lo que es. Fue escrito de esa manera. Todos son muy diferentes y todos estuvieron increíbles.

¿Cómo fue trabajar con Drew Pearce en su primera vez como director?.

-He hecho muchas películas con directores primerizos, y algunos de ellos se han convertido en grandes directores, como Alan Parker. Creo que Drew podría ser el director primerizo mejor preparado con el que he trabajado. Tenía una visión clara. Desde el primer día sabía exactamente lo que quería para cada cosa, ya sea la música, el diseño de producción o el elenco. En ese sentido, no parecía un principiante en lo más mínimo.

¿Qué tan satisfecha está con su carrera como actriz? ¿Qué motivó a ese cambio radical hacia la dirección?

-En realidad no hice el cambio, sino que restablecí el equilibrio. Sabía que quería hacer eso cuando llegara a cierta edad. Me interesé más en dirigir. Y siento que cuando sea mayor el equilibrio volverá a cambiar nuevamente. Quiero decir, realmente quiero que mis 80 años me encuentren actuando.

¿Qué piensa respecto al avance de la mujer en el Hollywood de hoy?

-Cuando era niña y hacía películas, no había otras mujeres. Nunca. Había una artista de maquillaje y ocasionalmente tal vez una supervisora de guiones. Por lo tanto, las cosas han ido cambiando poco a poco en términos de los técnicos. Pero no cambió con relación a los directores, en Hollywood son ellos los que ocupan el lugar clave en la actualidad.

¿Qué tendría que hacerse para que esto cambie?

-No lo sé. El problema es sistémico. Cuando dicen, ‘Esperen, pero no hay suficientes mujeres como directoras a las que podemos recurrir, para dirigir una película de US$ 150 millones’, eso se debe a que no contrataron a una mujer para dirigir una de US$ 500.000. El problema es el sistema.❧