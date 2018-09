'Taki Taki' de Ozuna y Selena Gomez tiene 'candente mensaje' oculto

¿Se convertirá en la canción del año? Antes de que culmine el mes de septiembre se publicó en YouTube la canción oficial de 'Taki Taki', producida por DJ Snake e interpretada por los exitosos cantantes Ozuna, Selena Gomez y Cardi B. En la red social se han podido recoger varios comentarios que aplauden la colaboración de los artistas.

Algunos usuarios de YouTube han manifestado que la canción 'Taki Taki' es un total hit y muestra de ello es que se ha ubicado en la lista de tendencias de la plataforma. Lo que llamó la atención a más de uno fue la participación de Selena Gomez, quien se animó a cantar en español al lado de Ozuna.

Incluso, los curiosos de YouTube han manifestado que la voz 'ultra sensual' de Selena Gomez cuando pronuncia Dj Snake puede ocasionar embarazos. Prueba de esto es la cadena de mensajes que han aparecido en la red social Twitter. También han analizado la letra de la canción y la parte de la estadounidense ocultaría tremendo 'mensaje hot'.

A continuación, les presentamos la parte de Selena Gomez en 'Taki taki', el nuevo éxito musical de YouTube que ya cuenta con un video en la red social Instagram con un preview animado.

"Ten cuidado cuando pases por mi camino. Mi cuerpo está listo, sabe como jugar. Trabajalo, mantenlo ajustado todo el día. Y yo sé que necesitas probarlo. Yo creo que me estoy enamorando. Da un poco de 'oh oh' y hazlo bien. Baila en mi 'oh oh', haz que la chica quiera correr. Nosotros nos seguimos moviendo hasta que el Sol aparezca. Porque... Yo soy la fiesta, sopla tus velas y ten una fiesta. Tú puedes intentarlo, pero nadie puede detenerme. ¿Quieres mi 'taki taki'? Di mi 'taki taki' y tómalo". Afirman en redes sociales que el término 'Taki taki' haría referencia a la zona íntima de la mujer.