Hollywood: actrices se unen al movimiento 'Por qué no lo denuncié'

La ola de denuncias por abuso sexual en Hollywood y el resto del mundo no ha cesado, por lo que diversas figuras del cine, modelaje, entre otros, han decidido contar su testimonio y respaldar un movimiento llamado 'Por qué no lo denuncié' a pocos días de que el famoso "#MeToo" cumpla un año desde su aparición.

De esta manera, el hashtag ##WhyIDidntReport ha ganado más popularidad puesto que pretende explicar los motivos por los cuales distintas mujeres decidieron no acusar a sus agresores. Uno de los casos más emblemáticos es de la modelo y actriz, Cara Delevingne, quien se sumó a través de Twitter y contó mediante la plataforma un encuentro que tuvo con el productor Harvey Weinstein.

"Me sentí avergonzada por lo que pasó y no quería arruinar públicamente la vida de alguien, a pesar de que [él] hubiese arruinado la mía", relató la famosa de 26 años. Así completaba su testimonio de octubre del 2017 en el que indicaba que el productor le propuso hacer un trío y, cuando se negó, él se abalanzó sobre ella. Luego agregó que no denunció el hecho por el miedo y vergüenza que sintió.

Because I felt ashamed of what happened and didn’t want to publicly ruin someone’s life, even though they privately ruined mine #WhyIDidntReport — Cara Delevingne (@Caradelevingne) 27 de septiembre de 2018

"Tenía tantas dudas de contar lo que pasó...no quería lastimar a su familia. Me sentí culpable, como si yo hubiera hecho algo malo", indicó. Así como ella, la actriz Ahsley Judd, de 50 años, también afirmó en Twitter que tuvo experiencias similares, primero a los 7 años y después a los 15, cuando fue víctima de violación.

#WhyIDidntReport. The first time it happened, I was 7. I told the first adults I came upon. They said “Oh, he’s a nice old man, that’s not what he meant.” So when I was raped at 15, I only told my diary. When an adult read it, she accused me of having sex with an adult man. — ashley judd (@AshleyJudd) 21 de septiembre de 2018

"(...) Solo se lo conté a mi diario. Cuando un adulto lo leyó, me acusó de haber tenido sexo con un hombre mayor", explicó en su cuenta de Twitter. Por último, la ganadora del Óscar, Mira Sorvino, también utilizó el hashtag para destacar que 'estaba equivocada' al no denunciar por una agresión seria por no prestarle importancia. Así como ella, otros personajes como Lili Reinheart, Padma Lakshmi, también han utilizado este hashtag como protesta contra los abusos que sufren varias mujeres en Hollywood.