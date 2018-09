Cielo Torres: "Regreso a El artista del año: El dúo perfecto para llevarme la copa"

Luego de confirmar sus participación en El artista del año: El dúo perfecto, Cielo Torres refirió que regresa al escenario del reality, esta vez para llevarse la copa. "Me quedé recontra picona y quiero sacarme el clavo. Y si antes mis expectativas eran altas, ahora son máximas. Yo quiero levantar la copa, tengo todas las ganas. Por eso, mi compromiso y preparación serán mayores. Ensayaré en la academia y por mi cuenta. La verdad es que, desde que salí del programa, en la primera temporada, empecé con clases de canto y de baile. Tengo aún mucho por demostrar sobre el escenario", mencionó la actriz y cantante.

Cielo además se refirió al reciente triunfo de Daniela Darcourt a quien felicitó y no dudó en calificar como una artista completa. "Tiene una energía muy fuerte, es muy buena en el escenario. De enfrentarme con ella, sería complicado, pero sí considero que puedo dar guerra. Y esa es la idea, dar guerra a los mejores", dijo.

"No me creo más ni menos que nadie pero tampoco me siento menos que ninguna competidora. Tengo entrenamiento en canto y en actuación, y en baile, aunque no tengo estudios porque no tuve la oportunidad, sí me considero buena. Soy una artista completa", acotó.

Asimismo Cielo se refirió a Michelle Soifer quien también será parte del reality, una fuerte competidora con quien también podría enfrentarse. "De cada persona rescato lo bueno, Michelle tiene una personalidad arrolladora que le falta a muchos artistas. A muchos artistas les falta creérsela. Ella es como una bomba, tiene un carácter increíble. Enfrentarme a ella tampoco sería fácil, pero solo tengo que prepararme más", puntualizó.

Como se sabe, Gisela Valcárcel estrenará desde este sábado El artista del año: El dúo perfecto en el que presentará un formsto nuevo de concurso. Según adelantó, serán 16 los artistas que participarán en este temporada y la competencia será a dúo.