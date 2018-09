Pete Davidson y sus polémicas declaraciones sobre su vida sexual con Ariana Grande [VIDEO]

Desde que Ariana Grande y Pete Davidson confirmaron su relación hace unos meses, la pareja fue vista muy unida y cómplice en cada momento. Tal parece, que el cómico no tiene problemas al hablar abiertamente de su sexualidad y los momentos íntimos que tiene con la intérprete de pop, hecho que ha llamado la atención entre los millones de fans de la estadounidense.

El joven, de 24 años, fue muy sincero durante la entrevista que tuvo con Howard Stern en el programa de radio SiriusXM. Pete Davidson habló sobre sus hábitos de masturbación, el tamaño de su pene y la amenaza de muerte que recibió por ser demasiado "feo" para Ariana Grande.

"Lo entiendo. ¡Me masturbaba pensando en ella antes de conocerla!", señaló Pete Davidson a Stern durante su conversación dejándolo un poco consternado por la sinceridad.

"He estado en el otro lado. ¿Quién se iba a imaginar que he estado practicando durante todo este tiempo por nuestra relación?", agregó. Además, explicó que cuando mantiene relaciones sexuales con Ariana Grande le dice que "es increíble" y le da las gracias. "Me siento agradecido cuando ella me toca", comenta el cómico.

El conductor del programa le cuestionó a Davidson sobre el tamaño de su miembro viril en referencia de un comentario que hizo la cantante en Twitter sobre los 25 centímetros de su novio. "Creo que tengo un pene de tamaño promedio y es pequeño. Todo es grande para ella", respondió Pete Davidson.

Amenazas

Tras hacer pública su relación amorosa con Ariana Grande, el cómico contó que recibe amenazas de manera constante por parte de los fans de la estrella de pop. “Recibo amenazas de muerte. Han querido pegarme un tiro en la cara porque está muy buena. ¿Sabes la locura que es eso? Es como, '¿Soy tan feo que la gente quiere meterme un tiro?'", dijo.

"Cada vez que publico algo que me gusta y la gente se caga en ello, te preguntas qué has hecho... Si quieres encontrar cosas malas sobre ti mismo lo tienes muy fácil en Internet. Me gustaría caerles bien a todos, pero no puedo", puntualizó.