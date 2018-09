Catedral, flamenco feminista

Danza, música y feminismo. Catedral es uno de los espectáculos más importantes de flamenco y lo protagoniza la bailarina Patricia Guerrero, quien ha ganado los recientes festivales. La puesta en escena, con guitarra, percusión, un tenor, contratenor y canto, recrea “un mundo fantasmagórico” donde la figura femenina tiene que romper las barreras impuestas por la sociedad.

“A Catedral siempre la llamo: una reflexión sobre la libertad. Contra esa opresión que muchas veces tenemos social y cultural, que no nos deja ser uno mismo. Catedral es la liberación de una mujer, desde el punto de vista religioso. Es un ambiente de luces, de sombras y de sonido eclesiástico, que envuelve a este personaje al que no lo dejan expresarse al inicio”, comentó en la conferencia la bailarina española.

En España, a la propuesta de Patricia Guerrero (que es acompañada por tres destacadas bailarinas), la han calificado como un flamenco feminista. La bailarina sostiene que esa no fue su intención, pero que ha sido una coincidencia oportuna. “No me propuse hacer un flamenco feminista porque no soy activista, pero sí me considero que soy muy luchadora. Creo que todas las mujeres en el flamenco trabajamos duro y eso se ve en esta obra: se ve a una mujer fuerte que ha luchado contra sus miedos”, agregó la bailarina premiada en el Festival de Sevilla. Al mismo tiempo, aseguró que son otros tiempos para la danza. “No he vivido el machismo o a lo mejor no he sido consciente, ¿no? Pero no la he pasado mal en ninguna compañía”.

guion universal

La propuesta artística de Catedral también rompe con lo más purista del flamenco. Las voces, la música, acompañan el desarrollo de la historia y representan a veces, el yo interior de la protagonista. “Es verdad que hemos trabajado un personaje, que este flamenco está al servicio del personaje, y no al revés, estoy contando una historia bailando flamenco”, dijo Guerrero.

Una virtud, declaró, es que Catedral no esté dirigida solo al público asiduo al flamenco. “Creo que ha sido una clave del éxito. En cada sitio la gente ha reaccionado igual, hombres y mujeres. Y es que hablar de la religión, la opresión, también es una reflexión sobre la libertad en general”.

En ese sentido, el guion se aleja de los clásicos que se adaptan para el ballet y la danza contemporánea. “El amor lo toco solo porque existe dentro de esa mujer. Pero esta no es una obra romántica. Catedral es algo más personal. Los pasos que hago con Ana (Agraz) podría incluso interpretarse así, porque hubo veces en que me han dicho: ‘¿Ellas tienen una relación?’ Pero bueno, se puede ver de todas las maneras: como ello, como una persona que me ayuda, una amiga y como alguien que a la vez me ahoga”.

Hablar de los roles impuestos a las mujeres a través de la religión, e innovar a la vez, en la danza, lo califica como “un riesgo” necesario. “Es muy importante que los artistas estén comprometidos con lo que cuenten, porque llegamos a mucha gente y lo que contamos tiene que ser muy potente y una verdad. La mujer está poniendo una fuerza que en la historia no lo tuvo o que se apagó. Ahora está cogiendo una fuerza descomunal en la dirección, en la danza, en el cine... ¿ya era hora, no? Yo soy una feminista al cien por ciento”. La obra se presenta hoy y mañana en el Gran Teatro Nacional. ❧