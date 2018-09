Michelle Soifer y Rosángela Espinoza se dijeron de todo en 'Esto es Guerra' [VIDEO]

Michelle Soifer y Rosángela Espinoza no tuvieron reparos en decirse de todo en pleno programa en vivo de 'Eso es guerra' y generaron tensión en reality de América TV.

El último viernes Rosángela Espinoza se resistió a votar y decidir si Michelle Soifer debería continuar o no en el programa emitido por América TV, por lo que el 'Tribunal' decidió eliminarla de 'Esto es Guerra' por considerar que es una actitud de rebeldía.

Esta situación molestó mucho a la popular 'Chica Selfie' y decidió asistir al reality con su abogada para que la pueda defender, y pese a que ella solicitó estar en el set con la profesional de leyes, la producción no le permitió.

Y antes de enfrentarse dejó en claro que esto no es "parte de un show" como algunos participantes habían especulado. "Me están dejando mal y yo tengo que cuidar mi imagen. Aquí yo no estoy haciendo ningún show con Michelle (Soifer)... le quiero pedir a mis compañeros que se pongan al centro quienes piensan que Michelle y yo hemos hecho este show y que me lo digan en la cara", aseguró la conocida 'Chica selfie'.

Luego estuvo frente a frente con la popular 'Michi' en el escenario y se vivió un tenso momento en el set, pues ambas se empezaron a criticar y lanzar duros calificativos. .

Michelle Soifer empezó a sacar cara por sus años de participación en 'Esto es Guerra' y aclaró que nunca necesitó de nadie para figurar. "No va a venir Rosángela (Espinoza) a querer manchar mis 7 años trabajando en este programa", dijo Michelle Soifer.

"¿Sabes por qué te pasan estas desgracias?, por ese corazón negro que tienes", agregó Michelle en otro momento del programa.

Además, Soifer señaló que la 'Chica Selfie' estaría actuando para así hacerse la víctima. "Tienes una careta que tienes que sacártela".

Rosángela Espinoza no se quedó callada y respondió contra su compañera. "¿Quién ha faltado al programa, se ha burlado de las reglas y ha llegado tarde?", reclamó ofuscada la expareja de 'Carloncho'.