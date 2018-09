Conoce a los mejores y peores vestidos de la alfombra verde de los Premios “The Best” 2018

Los premios FIFA "The Best" 2018 se celebraron este lunes 24 de septiembre en el Royal Festival Hall de la ciudad de Londres y como era de esperar, los protagonistas del fútbol aparecieron en la alfombra verde con sus mejores atuendos. Algunos acertaron con su buen gusto, mientras que otros no tanto.

El popular evento reunió a grandes estrellas del mundo del fútbol como Luka Modric, Marcelo, Sergio Ramos, Dani Alves. Todos ellos fueron acompañados de sus respectivas novias.



Por ejemplo el español Sergio Ramos, considerado el mejor central del mundo, llegó de la mano de la modelo Pilar Rubio a la alfombra verde de la gala deportiva que desde hace dos años realiza la FIFA, el máximo ente del fútbol mundial, y que premia a los mejores futbolistas del planeta.

AUSENCIA DE CRACKS

Lionel Messi no estuvo en la ceremonia a los premios The Best. Se esperaba su asistencia para aprovechar en tener una reunión con Lionel Scaloni, entrenador interino de la selección argentina.

Al igual que la 'Pulga' y pese a estar nominado, Cristiano Ronaldo tampoco estuvo en la premiación de la FIFA. Junto al portugués estuvieron nominados al Jugador del Año, el galardón más importante, Mohamed Salah y Luka Modric, quien finalmente fue el ganador.

Cabe mencionar que en las dos ediciones anteriores, los premios The Best entregó el trofeo a Mejor Jugador del Año a Cristiano Ronaldo, siempre por delante de Lionel Messi.



Como se recuerda, 'CR7' ya estuvo ausente en la premiación que llevó a cabo la UEFA para nombrar al Mejor Jugador del Año.