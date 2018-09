Novia de Sergio Ramos decepciona con su atuendo en los premios The Best 2018 [FOTOS]

Aunque ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi acudirán a la gala de entrega de los premios FIFA "The Best" 2018 que se celebra este lunes 24 de septiembre en el Royal Festival Hall de la ciudad de Londres, el popular evento reunirá a grandes estrellas del mundo del fútbol entre los que figura Sergio Ramos.



El futbolista español Sergio Ramos, considerado el mejor central del mundo, fue acompañado de su novia, la modelo Pilar Rubio, la gala deportiva que desde hace dos años realiza la FIFA, el máximo ente del fútbol mundial, y que premia a los mejores futbolistas del planeta.

A través de las redes sociales y de las agencias de noticias se dio a conocer cómo Sergio Ramos y Pilar Rubio llegaron vestidos a la alfombra verde de los premios FIFA "The Best", que este año nominó a la barra de la Blanquirroja como la mejor hinchada en el mundial de Rusia 2018.

El capitán del Real Madrid fue comparado a un mozo, mientras que Pilar Rubio recibió algunas críticas por el exceso de lentejuelas. Sin embargo, para muchos cibernautas, la actriz española de 40 años fue la que más llamó la atención por su atuendo.

“Qué buena persona es Pilar Rubio, haciéndose fotos con los camareros del servicio. Bonito gesto, ¿verdad?”, “El premio #TheBest hay que dárselo a @PilarRubio_ si es capaz de aguantar toda la gala con los dedos de los pies así”, “No sé ni como calificar el vestido de Pilar Rubio. Parece del chino de al lado”, “La clase no la da un traje”, “Mi primo el del pueblo tiene más clase que él un domingo por la tarde”, “Hay que ver que confianzas se toman los camareros con Pilar Rubio en la Gala del The Best”, fueron algunos de los comentarios sobre la pareja.

AUSENCIA DE CRACKS

Lionel Messi no va a estar en la ceremonia a los premios The Best. Se esperaba su asistencia para aprovechar en tener una reunión con Lionel Scaloni, entrenador interino de la selección argentina.

Al igual que la 'Pulga' y pese a estar nominado, Cristiano Ronaldo tampoco estará en la premiación de la FIFA. Junto al portugués están nominados al Jugador del Año, el galardón más importante, Luka Modric y Mohamed Salah.