Lily-Rose Depp“Sentir emociones no te hace una mujer débil”

La heredera del actor Johnny Depp y de la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis (pareja hasta el 2012) fue una de las figuras de la inauguración del Festival de San Sebastián. Lily Rose, a sus 19 años, tiene una carrera como modelo y ahora protagoniza Un hombre fiel, dirigida por Louis Garrel, que compite en la sección oficial y cosecha buenas críticas. “Es una joya sobre las relaciones amorosas”, dijeron en España sobre el guion escrito por Jean-Claude Carrière (de Cyrano de Bergerac).

Como parte de la industria de Hollywood y de una película que habla precisamente de las relaciones entre hombres y mujeres, a la actriz le preguntaron cuál era su posición sobre el movimiento feminista Me Too. “Sentir emociones no hace de ti una mujer débil. Entiendo que es muy importante que se vea a las mujeres que asumen posiciones de poder, pero con libertad. Creo que el hecho de sentir emociones, o sentirse muy apegada a alguien, no te hace débil”, declaró a Efe.

Para ella su personaje en Un hombre fiel, retrata la transición de niña a mujer. “Se da cuenta de su capacidad de convertir sus sueños y deseos en realidad. Es muy interesante ver esa transición, hay mucha fuerza en la palabra mujer y eso es lo que me ha encantado del personaje, la urgencia que tenía a la hora de expresarse. Creo que hay mucha fuerza en las emociones humanas y en el hecho de ser mujer y poder utilizar ese poder”.

Según su director, tanto Laetitia Casta (de ‘Mentiras Mortales’) y Depp son mujeres que llevan el control de la relación. “Son dos mujeres que controlan el juego y al final uno acaba de hombre objeto, y eso es divertido. Las mujeres deciden todo en la película, llevan a mi personaje como un balón de fútbol o un globo, conozco ese sentimiento: no tomar decisiones y dejarse llevar es una fantasía en mi vida”, dijo el también actor.

En tanto, Laetitia Casta, aseguró que no podría darle ningún consejo a la hija del actor de Piratas en el Caribe. “Ella lleva su vida muy bien, sabe lo que quiere, es muy inteligente y no podría decirle nada, al revés, ella me enseña más a mí que yo a ella”.

En ese sentido, Lily Rose Depp añadió que no ha llegado a la industria del cine (va filmando cinco películas) para competir ni para pelear por un personaje. “Siento que tengo muchísima suerte de poder trabajar con personas a las que admiro y que respeto tanto, así que soy feliz y me siento afortunada. Si alguien consigue un papel o un hombre, es que eso era para ella y no para otra, y ya está”.

Alfombra roja

Una de las más esperadas en la alfombra roja fue Úrsula Corberó, protagonista de ‘La casa de papel’. La actriz llegó de la mano de su novio, Chino Darín, hijo del destacado actor argentino que estrenó El amor menos pensando. ❧