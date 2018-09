¿Por qué Selena Gomez eliminó su foto hot que batió récords de likes? [VIDEO]

La cantante estadounidense Selana Gómez sorprendió a su más de 143 millones de seguidores en Instagram tras eliminar una fotografía que se convirtió en el más comentado y el que tuvo más reacciones.

Hace unos quince días, la estrella de Disney subió, en la citada red social, una foto donde aparecía en un ajustado vestido negro, sola, su rostro ligeramente maquillado y sosteniendo una copa mientras mira fijamente a la cámara.

Pese a que la estrella de Disney no agregó ninguna leyenda a esta imagen, las reacciones se hicieron notar en cuestión de horas, y lo más curioso es que alcanzó los 10 millones de 'likes', mucho más que sus otras publicaciones.

Una de las razones por las que su post batió el récord de ' me gustas' en Instagram se debe a que sus fieles seguidores se percataron de algo distinto en el busto de la cantante, pues consideraron que el tamaño y forma no era el mismo a lo que se veía en imágenes anteriores.

Esto despertó rumores de que la estrella de Disney se habría sometido a una intervención quirúrgica de aumento de pecho. Y a pesar que la artista musical estadounidense no ha confirmado estas especulaciones, los comentarios continuaron.

Sin embargo, el último sábado, Selena Gomez usó su cuenta de Instagram para una conversación directa con sus seguidores y, además de hablar sobre su música y nuevos proyectos, la estadounidense dejó claro lo poco que le importa el tener la mayor cantidad de seguidores.

"No me importa cuántos seguidores tenga, mañana podría no tener ninguno. Para mí no marca ninguna diferencia. Es solo un número y es insensato que la gente esté obsesionada con eso", comentó la ex pareja de Justin Bieber.

Esto habría sido un motivo para borrar una imagen que generó todo tipo de comentarios, y quizá alguno de ellos le hizo sentir mal y por eso tomó esta drástica decisión.