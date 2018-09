Sebastián Rulli celebra 4 años de relación con Angelique Boyer y comparte romántico mensaje

Sebastián Rulli y Angelique Boyer celebraron 4 años de relación y al actor nacionalizado mexicano no se le ocurrió mejor idea que compartir un romántico mensaje en Instagram, su red social favorita y donde ya superó los 5 millones de seguidores.

"Hoy ya son 4 años a tu lado Angelique Boyer, haciéndome subir al cielo sin despegar los pies del suelo. Porque nuestro amor siga siendo la libertad de volar juntos siempre. Te Amo", fue el mensaje que compartió el actor de "Rubí".

Tras el mensaje compartido por Sebastián Rulli, miles de sus seguidores en el mundo se pronunciaron con distintos mensajes para felicitar a la famosa pareja.

"Qué hermosos, Dios bendiga su amor", "me encanta esta pareja de enamorados, que no solo es de novelas", "felicidades a los dos, hacen una buena pareja y ojalá que cada día sean más felices", "nacieron el uno para el otro", "simplemente son perfectos estando juntos", "que dure para siempre y se consolide pronto con un hijo de ambos. Muchas felicidades", escribieron algunos usuarios en Instagram.

Pese al gran amor que se tiene la famosa pareja, Angelique Boyer declaró en una ocasión que no tiene planes de boda por el momento: “La verdad, es que no estoy pensando en eso. No es una prioridad para nosotros. Creemos en las ganas de estar juntos todos los días sin tener que firmar un papel para tener esa seguridad. La única que tengo es que lo amo, quiero estar con él, y él de igual forma. El día que no queramos estar juntos, no hay nada más que hablar y punto”, exclamó la actriz en entrevista con el programa 'Despierta América'.