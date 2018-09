GloriaTrevi: “El tiempo ha jugado a mi favor”

“Creo que he sido congruente y el público ha sentido esa honestidad”, nos comenta Gloria Trevi por teléfono. Sigue siendo un fenómeno de la música latina. ‘Que me duela’, lanzado hace tres meses, tiene ya más de 13 millones de reproducciones en Youtube. La mexicana se ríe y lanza su grito característico cuando habla entusiasta de sus nuevas canciones. Luego deja la risa para hablar del escándalo del que salió absuelta.

La nueva etapa de su carrera ha sido parte de esa “evolución” desde que salió de prisión, un 21 de setiembre, fecha que eligió para lanzar un nuevo tema. “Hay cosas que nos han hecho reír y a veces llorar, ah, pero ahorita estoy en un momento de dedicarle a alguien –cada quien sabrá a quien– esta canción ‘Me lloras’. ¡Ahhhh! (grita)”.

Esta semana ha dicho que está viviendo una crisis matrimonial. Y ‘Me lloras’ (con Charly Black) tiene una dosis feminista. “Dejando las lágrimas –no es que no te haya dolido– pero le di la vuelta a la hoja y cuando me volviste a buscar, o sea, yo sí aprendí a amarrarme los labios y no los voy a volver a abrir por ti. Ni para una sonrisa. Sé que va a sacar un poco de catarsis, quizá, los ayude a tener más coraje para levantarse”.

La mexicana da gracias a su público de siempre, entre ellos a los peruanos. “Los considero fundamentales, de verdad. Siempre han sido un apoyo. Ni en los momentos más difíciles me han soltado la mano. Te lo digo así: estoy agradecida y enamorada”.

‘Que me duela’ y ‘Me lloras’ son parte de su nuevo proyecto, algo “más que un disco”, señala. Tras el éxito de ‘El amor’, su compañía le pidió hacer el volumen 2 del disco como intérprete, pero ella les dijo que “no”. Quería lanzar sus composiciones. “Estaban acumuladas en el pecho, en la garganta... ¡Esta gira la van a amar!”.

El 18 de octubre, Trevi ingresará al Salón de la Fama de los compositores latinos. “Lo tomo con mucha gratitud. Es que a veces estás abajo y otras veces, arriba”.

Compusiste incluso en los peores momentos de tu carrera (grabó en prisión ‘En medio de la tempestad’). ¿Cada canción es un libro abierto, un confesionario?

Sí. Para empezar cada canción es parte de mi filosofía. Entonces, sí es un libro abierto, aunque algunas canciones no sean mis vivencias exactas. Eh... en el caso de ‘Me siento tan sola’, yo no había sido mamá, sin embargo, era mi postura sobre las madres solteras. Siempre he sido congruente. De mí pueden decir lo que quieran, se han dicho muchas cosas, muchas mentiras, pero mi música habla de mí.

¿Es cierto que están muy avanzadas las conversaciones sobre tu serie?

Hace rato que les dije “vengan con calma” porque están las conversaciones, pero yo no tengo ninguna prisa. Ninguna. Porque en estos momentos, estoy escribiendo capítulos muy importantes de mi vida.

Han publicado un libro, un programa, tus fans han visto una película. ¿Por qué si no te animaste a contar tu versión, ahora sí sería el momento para hacerlo?

No lo hice porque estuve muy ocupada trabajando. Yo tengo un presente y estoy con el cerebro en el futuro porque creo que para todo hay un tiempo y el tiempo ha jugado a mi favor, en todos los sentidos. Inclusive para demostrar, que esas personas, en algún momento fueron utilizadas para decir cosas horribles de mí. Han explicado que fueron manipuladas, obligadas a decir cosas que no eran ciertas (hace una pausa). Aparte, el final de mi serie, quiero que sea en el mejor momento de mi carrera y ese todavía no ha llegado (ríe).

Además, la película solo cerró con tu reencuentro con la fama. ¿Tu idea sería contar el proceso y explicar?

La película solo se basó en puros chismes, ni siquiera en mi historia, se basó en el momento del escándalo (la acusación de corrupción de menores). Ni siquiera es mi vida. Es como si no hubiera habido algo antes ni nada después. Es una historia muy, muy cercenada.

Como un referente feminista para tu público. ¿Qué les dirías acerca de la violencia que enfrentan las mujeres a diario?

Ay, ¿sabes? Acabo de escribir una canción que habla precisamente del odio a la mujer, de la discriminación. Solo quiero decirles que tenemos que apoyarnos más y más a nosotras. Aunque muchas veces las que más nos criticamos somos las mujeres, pero eso es porque la sociedad nos programó para ‘autosabotearnos’. Tenemos que ‘desprogramarnos’ de eso y empezar a ser amigas, más hermanas, más madres de nosotras mismas, y no criticarnos tanto. Amarnos.❧