Thalía desata alboroto en Instagram tras video en la playa y le recuerdan a "Marimar"

La cantante y actriz Thalía se encuentra en uno de sus mejores momentos no solo profesional, sino también anímicamente pues su buen ánimo se nota desde su cuenta de Instagram. La intérprete de “No me acuerdo” colgó un video en la popular red social, y ahí muestra todo su entusiasmo al contar una gran noticia a sus millones de seguidores.

La artista mexicana subió el clip anunciando que trabajó una nueva canción con la Gente de Zona y que pronto la lanzará a las plataformas digitales. Sin embargo, llamó la atención la manera que lo hizo y donde lo grabó.

“¿Qué tal esta noche @GentedeZona? ¿Listos para lo que viene? ¡Aquí brincando y bailando de la emoción!!!! ¿¿¿Are you ready for what’s coming???”, comentó en su publicación de Instagram. En el clip se le ve a Thalía saltar de alegría desde las orillas del mar por lo sus fans no dudaron en recordarle a su personaje “Marimar” por el cabello alborotado.

Thalía lleva puesto un body color crema y un short muy corto. La mayoría le comentó acerca del entrañable personaje de la telenovela. “Recordé a Marimar", "Pa su mecha Marimar", "Marimar... awww", "Marimar.... Ahhh", son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de Thalía al ver la publicación en Instagram.

Hace unas horas la cantante mexicana anunció que ya grabó un tema con la Gente de Zona. “¡No se imaginan la alegría que me ha traído el trabajar en esta nueva canción con @GentedeZona! ¡Pura diversión y ritmo! Súper emocionada de que la van a escuchar en unos días. ¡Prepárense para disfrutar de un verano interminable!”, contó en Instagram.