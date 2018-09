Natalie Vértiz quiere ser parte de El artista del año

A pocas hora de que se celebre la gala final de la segunda edición de El artista del año, Natalie Vértiz confesó que le gustaría participar del reality en su tercera temporada. Según la conductora de América Espectáculos tiene aptitudes para el baile y para la actuación, pero en lo que no se siente prepara es en el canto. "Me encantaría participar del programa. A bailar sí voy, hace años bailé con Yaco y me encantó. En la actuación también estaría bien, porque he estado en una obra teatral. Pero el programa es el artista del año y yo no soy cantante, así que no sé cómo haría", refirió.

"Cantar me asusta porque soy muy ronca, tendría que ensayar mucho tiempo con Shantall, ella es la única que me saca la voz. ¿Y como jurado? Es una posición bastante difícil, no sé si volvería porque me da nervios", acotó Natalie para luego mencionar quién espera que sea el ganador de la segunda temporada. "La competencia está muy reñida, todos son talentosos, todos tienen una trayectoria, todos son cantantes de verdad... Pero si debo elegir, mis favoritas a ganar son Daniela Darcourt y Shantall Young. Ellas han sido las más impresionantes de la temporada".

De otro lado, la Vértiz dejó el programa de lado para comentar sobre sus próximos proyectos. "Hoy me voy de viaje a Río de Janeiro a grabar comerciales. Siento que la actuación es el campo en el que me gustaría seguir creciendo", refirió.

Sobre su matrimonio con Yako Eskenazi reveló que existe mucha comunicación y confianza entre los dos. "Nuestra relación es linda. No nos gustan los escándalos, nos mantenemos al margen de ellos. Y, sobre todo, siempre nos gusta demostrarle al público que sí se puede tener una familia unida en estas épocas", finalizó.