Chico reality sobre la hija de Gisela Valcárcel: “Es una muñeca y es muy linda” [FOTOS]

“Mi mamá cocina mejor que la tuya” cambiará de horario por esta semana y ya no se emitirá a las 7:00 p.m. Este domingo 23 de septiembre, el programa de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi dará a las 6:00 p.m.

Uno de los invitados será el modelo costarricense Coto Hernández, quien se hizo conocido por su paso en ‘Combate’. Luego apareció en las pantallas de América Televisión como competidor de ‘Esto es Guerra’.

Durante las recientes grabaciones del programa, el costarricense se mostró muy coqueto con la conductora Ethel Pozo, y no dudó en quitarse la camisa y cocinar con el torso descubierto.

Al ser consultado sobre la química que mostró con la hija de Gisela Valcárcel, el modelo respondió: “Ya la conocía pero nunca había compartido un espacio con ella. Es tan guapa como su mamá. Ethel es una muñeca. Además, se ve muy buena persona. Es muy linda”.



Coto Hernández sorprendió al contar que tiene planes de retornar a su país. “Voy a cumplir cinco años fuera de mi país, y aunque por acá me ha ido muy bien, siento que ya es momento de regresar a Costa Rica y dedicarme a lo que hacía desde siempre, organizaba ferias taurinas con monta de toros (no matanza de toros). Pero eso aún está por verse”, dijo.

El ex saliente de Karen Dejo reveló que aún no encuentra a la mujer de su vida. “Estoy tranquilo, soltero pero nunca solo. No me gustaría enamorarme porque podría irme, y no quisiera dañarme o dañar a otras personas. ¿Y si me veo formando una familia? No, por ahora no, primero quiero crecer profesionalmente”.



El extranjero también dio detalles de su experiencia de cocinar en solo 20 minutos. “Estuvo bastante entretenido, aunque algo de presión, hasta sudé. Por las luces encendidas, el calor de la cocina y la presión del momento sudé mucho, por eso tuve que quitarme la camisa. Mi plato quedó rico. Sí sé cocinar, no me muero de hambre. De niño mi mamá me enseñó a cocinar. Pero, la verdad, como cualquier chico que cuida su cuerpo, yo cocino lo que mejor me convenga: carne, pollo y pescado sancochado, además de arroz y fideos. Casi siempre como lo mismo. Eso sí, después del almuerzo siempre tiene que haber un dulcecito”.



“¿Qué preparas si quieres conquistar por el estómago?”, le preguntaron al modelo, a lo que Coto respondió: “Si quiero ponerme creativo entonces preparo unos pancakes para el desayuno. Pero no conquisto por el estómago, yo uso otras herramientas. Soy un chico que arranca sonrisas”.