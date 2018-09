Gino Pesaressi: "'Combate' es bacán'

El actor y modelo Gino Pesaressi no descartó la posibilidad de ser uno de los próximos jales que presentará la nueva temporada de 'Combate', que ha lanzado una promoción en la que se logra ver parte del rostro y se oye la voz del mencionado exchico reality. "Bueno, sería mentir decir que no es mi voz ni parte de mi cara lo que se ve en la promoción que ya lanzó el canal. Es verdad que he tenido un par de reuniones con los directivos de ATV, sin embargo, todavía no he firmando ningún contrato, pues considero que falta ultimar algunos detalles", dijo.

Además, agregó que "Si bien es cierto, alguna vez dije que no volvería más a los realities de competencia, pero lo que me anima es que el programa dará un giro con respecto a su formato, así que bueno emprender nuevos retos y reinventarse en la vida. ‘Combate’ es reality pionero en el país, uno de los más vistos y por supuesto que ‘Combate’ es bacán. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de los días para poder decir algo oficial”, dijo el actor de 'Ven, baila quinceañera'.

De otro lado, señaló que le apenaría que se concrete la salida de Cathy Sáenz de 'Combate' y que regrese Marisol Crousillat como productora, tal como se ha deslizado en otro spot de intriga y que habría generado todo un 'terremoto' al interior del espacio que conduce Renzo Shuller y Gian Piero Díaz. "A Cathy la conozco desde hace muchos años, es una gran amiga y la conozco desde que trabajamos en el reality anterior. Ella es una capa en su trabajo y ha sido el cerebro fundamental de 'Esto es Guerra', por no decir la mente brillante que tuvo el reality. Me apenaría mucho que no esté más en 'Combate', pues sería un gusto que volvamos a trabajar juntos. Aún nada está dicho, así que ella sabe que siempre le voy a desear lo mejor. Con respeto al ingreso de la señora Marisol, no he tenido la oportunidad de conocerla, pero conozco la trayectoria que tiene en televisión, así que la decisión de su ingreso o no, queda en manos de los directivos del canal".