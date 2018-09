korina rivadeneira“Ya quiero ser mamá”

Se especuló que podrías estar embarazada...

Lo que pasa es que estaba extraña y no sabía qué me pasaba, pero no podía confirmar nada. Esperé unos días, me hice la prueba y salió negativo.

¿Están ya en la búsqueda de ser padres Mario y tú?

Sí, ya quiero ser mamá, me encanta la idea. Estábamos ilusionados porque parecía que iba a ser positivo, pero no fue así. El bebé vendrá cuando tenga que venir. Lo que me gustaría es tener una familia numerosa. Quiero cuatro hijos.

Hay mucha gente que pensaba que su unión solo era por una cuestión de papeles...

Siempre hay gente que está en contra de nosotros, y otra que está a favor. Yo solo tengo agradecimiento para quienes siempre nos apoyaron.

¿Qué te pareció que se le involucre a Leslie Shaw con Nicola Porcella?

Nunca he hablado de ella. Solo hablo de mi relación con Mario Hart y mi trabajo.

¿Hay planes en la actuación?

Tengo una propuesta para ser parte de una película. Es un papel chico. Creo que en dos semanas ya se van a enterar de qué se trata. Además, tengo proyectos personales.

¿Podrías adelantarnos algo de esos planes?

Uno tiene que ver con la televisión, y el otro es que he inaugurado mi tienda de jeans y demás prendas. La marca se llama Valkiria y estamos ubicados en La Victoria. ❧