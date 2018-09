¿Blanca Rodríguez embarazada de su sexto hijo? Pareja de ‘Loco’ lo aclara en Instagram

Pese a los rumores de infidelidad y de tener una doble vida, el futbolista peruano Juan Manuel Vargas ha formado una linda familia con la empresaria Blanca Rodríguez, la madre de sus hijos.

Como se sabe, Juan Manuel Vargas tiene cinco hermosos hijos (tres niñas y dos niños) fruto de su relación con Blanca Rodríguez, quien ha estado con él tanto en los buenos y en los malos momentos, pese a que Tilsa Lozano reveló que mantuvo un romance con el futbolista durante tres años.

Blanca Rodríguez desató polémica en redes sociales luego de hablar sobre la posibilidad de tener un hijo más con el jugador de Universitario de Deportes. De esa forma la pareja tendría media docena de retoños.

La pareja de Juan Manuel se animó a hacer público una conversación que sostuvo con una amiga, quien le pregunta si le dará un nuevo hijo al popular ‘Loco’ Vargas.

“Amiga, ¿vas a tener otro bebé aparte de este último? (…) soñé contigo que saldrías embarazada de una última niña”, fue lo que le comentó una de sus amigas en su cuenta privada de Instagram.

Blanca Rodríguez aclaró los rumores y respondió. “Por lo menos una vez a la semana me pasa esto. “¿Porque mejor no sueñan que ya estoy viejita para tener más hijos?", preguntó.

El nombre de Blanca Rodríguez volvió a aparecer la semana pasada en los medios de comunicación tras ser mencionada por Tilsa Lozano, quien aseguró que así como la pareja de Vargas, ella también fue traicionada. "Yo no era la única mujer engañada. Creo que ahí hubo dos mujeres perjudicadas. A dos personas le mintieron, a dos personas le engañaron", sentenció la 'vengadora'.

"Yo me solidarizo con todas las mujeres que han sufrido un engaño alguna vez porque duele. Hay mujeres que perdonan como hay mujeres que no. Mujeres que prefieren seguir con esa persona y volverse loca... o personas que tienen la capacidad de perdonar y las admiro...creo que no todas las personas somos iguales", señaló Tilsa en conversación con Rodrigo González para las cámaras de ‘Válgame Dios’.