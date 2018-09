Super Junior sorprende anunciando nuevo mini álbum en octubre [VIDEO]

Luego de una larga espera los E.L.F. del mundo, ya pueden empezar el conteo regresivo para el retorno de Super Junior. Se acaba de oficializar a través de las redes sociales que en octubre la agrupación surcoreana prepara su 'comeback'.

El grupo de Kpop anuncia su regreso a los escenarios con un mini álbum titulado 'One More Time', disco en el que participarán siete integrantes: Leeteuk, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon y Ryeowook, este último acaba de reincorporarse a las actividades luego de permanecer 21 meses en el servicio militar obligatorio en su país. Asimismo, no se ha confirmado la presencia de Heechul, quien no aparece en el póster.

Luego de su éxito con 'Lo Siento', parte del álbum repackage 'Replay', este nuevo disco contará cinco canciones y se especula que a finales de septiembre se libere el teaser del nuevo videoclip desde su canal oficial en YouTube.

De esta manera, la cuenta oficial en Instagram de Super Junior anunció el retorno de la legendaria banda de Kpop. En este perfil tienen más de un millón de seguidores activos.

El líder del grupo, Leeteuk también compartió la primera imagen que confirma el retorno de Super Junior. En su cuenta de Instagram, el 'Ángel de Suju' tiene más de 3.6 millones de seguidores.

Por su parte, Yesung, la voz principal de SJ, posteó una imagen en Instagram en la que revela un adelanto de lo que será su nuevo videoclip.

En tanto, Eunhyuk, quien se encuentra de gira de 'Bout You' por diversos países de Asia, también se tomó un momento para compartir con sus más de 3.9 millones de seguidores en Instagram la imagen promocional de 'One More Time'.

Luego del anuncio del retorno de Super Junior, se convirtieron en Trending Topic con 'One More Time' en diversos países como Perú, México, Argentina, Guatemala, Honduras, Bolivia, Estados Unidos, y otras naciones europeas.