Paulina Rubio es criticada por su irreconocible aspecto facial [FOTOS]

La artista azteca, Paulina Rubio, asistió al espacio televisivo con su tradicional pelo rubio largo y ondeado, un look muy juvenil que siempre la caracteriza. Pero a pesar de lucir una llamativa chaqueta fucsia, lo que llamó más la atención de los televidentes y en los usuarios de las redes sociales fue el aspecto de su rostro, que hacen aparentar que habría recurrido al bisturí.

Y es que la exintegrantde 'Timbiriche' aparición con mínimas arrugas, con más pómulos y que al momento de reír se notaba algo diferente en la cantante, incluso la nariz y los labios ligeramente se deformaban. Estas extrañas expresiones rápidamente fue comentada por los fans de la ex 'Chica Dorada' por las distintas plataformas sociales.

"Qué pena, con lo guapa que era, de verdad", "¿Dónde está Paulina?, no la he visto por ninguna parte. Qué pena si no la he reconocido. La manía de las cirugías", "pero qué se ha hecho en la cara esta mujer", "Lo siento, pero añado a los comentarios, el bisturí la ha matado. SI está irreconocible era guapa ya antes con su edad, pues arrugas y ya.. Ahora está fea", fueron algunos de los comentarios en Instagram .

Las expresiones faciales de la cantante no se ven naturales.

La ex 'Chica dorada', de 47 años, todavía no se ha manifestado sobre estas especulaciones ni los comentarios negativos sobre ella. Sin embargo no es la primera vez que la artista musical causa revuelo, recordemos que hace unas semanas se vio algo distinto en su derrier cuando realizaba parte de la coreografía de una de sus canciones mientras presentaba su show en un concierto en Baja California.