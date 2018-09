Teletón 2018: Gian Piero Díaz enfadado por poca recaudación [VIDEO]

La emoción embargó al conductor de televisión Gian Piero Díaz, quien junto a otros personajes de la farándula peruana se mostraron incómodos por el poco monto monetario que se ha logrado recaudar hasta las 2:33 pm en esta Teletón 2018, que ha iniciado ayer viernes a las 10:00 p.m. y que se llevará a cabo hasta las 11:00 p.m. de hoy sábado.

El conductor del programa reality 'Combate', teme que no se alcance a la meta que se ha propuesto para este año, por ello habló fuerte y claro para motivar al público a donar a favor de muchos niños de bajos recursos que se benefician con este evento.

"No estoy para nada contento con el resultado, y sí me empiezo a preocupar porque ya se convierte en una tendencia que definitivamente nos pone por debajo de lo que fue el años pasado a esta hora", inició la reflexión el popular 'Gianpipi'.

Gian Piero Díaz con la intención de tocar el corazón de cada peruano y hacer entender que el bienestar de los niños depende de todos nosotros, dio un ejemplo muy reflexivo mirando muy fijamente a la cámara.

"Imagínense que su hijo le dice papá por favor dame 10 soles porque quiero caminar, hablar, quiero moverme, quiero valerme por mí mismo. Si nosotros no entendemos que depende de nosotros un futuro mejor para esos niños, vayan a la clínica San Juan de Dios y mírenle a los ojos y díganle que no van a colaborar, que no les importa. Lo que están queriendo dar a entender que les importa un c**** lo que les pasa a los niños", dijo el conductor de 'Combate' de manera ofuscada.

Es importante recordar que para este año la Teletón busca superar los S/ 11.7 millones recaudados en el 2017. Este evento tiene como objetivo atender a más niños con discapacidad física en todo el país.