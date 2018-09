Karen Dejo y Rosángela Espinoza arman la polémica en 'EEG' tras discusión en vivo [VIDEO]

Rosángela Espinoza terminó molesta tras perder ante el juego que se enfrentó con Karen Dejo, pues más allá de haber sido derrotada por la popular morocha, le incomoda que la modelo -presuntamente- haya estado quejándose de los dolores de espalda pero que al momento de jugar lo hace perfectamente bien, sin mostrar alguna dificultad durante el reto.

"Lo que a mi me molesta es que yo no digo nada porque tengo una lesión en la pierna, igual compito. Pero me molesta las mentiras que las personas digan que tienen algo y al final no tienen absolutamente nada", señaló la conocida 'Chica selfie'.

Estas declaraciones indignó a Karen Dejo, quien se acercó a Mathías Brivio y le quitó el micrófono para poder defenderse ante las acusaciones de la integrante de 'Los guerreros'. "Cuando tú sepas qué es verdaderamente ser un retador de corazón, ahí hablamos. Ahora no eres nada", respondió mirando fijamente a Rosángela Espinoza.

La expareja de 'Carloncho' quedó sorprendida e inmediatamente le sacó en cara los años que Karen Dejo lleva participando en programas de competencia. "Oye no te debes enfrentar conmigo, tú tiene más de 7 años en realitys, yo tengo menos de un año".

A Karen Dejo no le gustó que le recuerden el tiempo que está en programas de competencia y mucho menos que insinúen que ella es mentirosa por ello no dudó en hablar fuerte y claro frente a Rosángela. "Así tengas 20 [años en realitys], tienes que aprender mucho. Aprende y después hablamos".

Esto molestó a Rosángela y se puso seria para continuar increpando contra la morocha. "Tú aprende a decir la verdad Karen, eres muy mentirosa"

"Qué poca credibilidad tienes, mírate en el espejo y reconócete", respondió de inmediato Karen, algo que Rosángela ya no tuvo la oportunidad de defenderse.

Estas palabras de Karen Dejo hace pensar que le quiso hacer recordar las distintas cirugías estéticas por las que Rosángela ha pasado para tener un aspecto facial y corporal más estilizado.