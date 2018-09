Hija de Madonna se luce en pasarela, pero es criticada por 'terrible' descuido corporal [FOTOS]

Lourdes León, hija de Madonna, hizo su debut como modelo de pasarelas en la reciente edición del Nueva York Fashion Week para la firma Gipsy Sport. No obstante, no solo el vestuario que lució en el desfile fue el centro de atención, sino que los asistentes se percataron que la joven no se depiló varias partes de su cuerpo.

Diversos usuarios de redes sociales criticaron fuertemente a Lourdes León porque adujeron que "el lucir con las axilas llena de vellos no es parte de la moda" ni referente de ella. A sus 21 años, la incipiente modelo ha demostrado que no le importa las opiniones de los de más y luce natural en su cuenta de Instagram.

La hija de Madonna se ha convertido en una de las representantes del beauty feminism, cuya finalidad es defender a las mujeres sobre sus derechos de lucir su cuerpo como y cuando quieran, sin importar si está lleno de vellos o depilados.

Sin importarle los fuertes adjetivos, Lourdes León en más de una ocasión lució con las axilas y piernas sin depilar. La modelo es prácticamente nueva en Instagram, donde ha recibido más de un comentario negativo por lucir sin acicalarse y ella ha sabido ignorar por completo las críticas.

Siendo hija de Madonna, Lourdes León no lo ha pensando dos veces para salir al 'natural' en la pasarela del Nueva York Fashion Week representando a Gipsy Sport. Además, la modelo lució con el torso semidesnudo cubierto a duras penas con una especie de accesorios de coral y eslabones de metal, mientras que en la parte inferior llevaba puesto unos pantalones totalmente rasgados.

Tan similar a su madre Madonna cuando era joven, Lourdes Leon decidió romper todos los estereotipos de la belleza femenina y se lució con sus cejas pobladas sin retoque alguno, tal como lucieron sus axilas y piernas. La novel modelo no se ha tomado la molestia en responder a sus detractores de redes sociales.



(Foto:Instagram)

(Foto: Instagram)