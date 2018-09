Thalía se emocionó al ser sorprendida por sus fans bailando el 'Me oyen, me escuchan' [VIDEO]

La actriz mexicana Thalía no deja de generar noticia y continúa causando furor a nivel mundial, pues luego de convertir en canción el 'Me oyen, me escuchan' y crear su coreografía, la cantante ha decidido lanzar su nueva línea de productor de belleza.

Y cuando todo parecía que ella sería la protagonista del evento, sus fans se animaron a recibirla cantando y bailando el #ThalíaChallenge mientras ella se acercaba al escenario principal con un particular look, un vestido negro con verde, rostro muy bien maquillado, y grandes aretes que no pasaban desapercibidos.

Ante esta felicidad que sus admiradores generó en ella, Thalía compartió un corto video del momento preciso en que ella se emociona al ver una gran multitud esperándola y la reciba con la mejor alegría y cantando el reto viral que ha llegado a distintas partes del mundo, incluso un fanático tenía en su mano la bandera de Brasil, de la cual se podría deducir que en este país suramericano también llegó la famosa canción.

"¡Qué energía más increíble en el evento de ayer! ¡Valió la pena el viaje para los que vinieron desde Brasil, México, Argentina, Ecuador, Colombia, Francia, Las Vegas, Texas, Arkansas, Massachusetts, Florida, California y Pennsylvania para apapacharnos, bailar y reír juntos!", escribió Thalía al compartir este video.

En menos de 24 horas esta publicación alcanzó los 133 mil 'me gusta' y más de 2 mil comentarios y muchos de ellos la felicitan por su éxito. Pero la sorpresa no solo quedó en el baile del 'Me oyen, me escuchan, me sienten', sino también en los distintos obsequios que recibió y la actriz compartió en sus historias de Instagram.

En estas imágenes se ve a Thalía abriendo los regalos, dentro de ellas, la que le causó mayor sorpresa fue una muñeca que además de tener música tiene el peculiar atuendo de la actriz mexicana.