Shantall: "Me gustaría que Daniela Darcourt gane 'El Artista del Año'"

'El Artista del Año', llega a su etapa semifinal este sábado y con ello, una pugna por pasar a la última fecha, donde ya se vocean favoritos como Shantall Young, quien se muestra cauta sobre el tema. "He preparado un homenaje a un gran cantante internacional, y me encanta porque a esta persona la amo mucho. Una vez más este programa me ayuda a derrochar toda mi emoción en el escenario porque me conecto con la cantante y con la música", dice la nieta de Carlos Oneto 'Pantuflas' e hija de Bettina Oneto.

La también maestra de canto, agregó que "Estoy llevando, cada semana, mi mejor show, mi mejor puesta, estoy ensayando bastante. No puedo flojear un día, todos los días me concentro. A veces uno se pone nerviosa, pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo porque sí me gustaría ser la intocable para no llegar a la final sentenciada. ¿Y si ocurre? No me molestaría, lo asumiría. Quiero ganar, sí me visualizo levantando la copa, pero si no, me gustaría, al menos quedar entre los tres primeros para pasar a la tercera temporada del programa, 'Reyes del Show'. !Yo quiero seguir en la pista!".

Cuando se le pregunta qué piensa su popular madre, Shantall, responde: "Ella está muy feliz, con la gala pasada me dijo que estaba orgullosa de mí y de verme con toda la familia. Sintió mucha emoción de ver a sus nietos en la televisión. Y ella no se preocupaba porque yo me vaya a sentir triste de no ganar porque sabe que soy positiva y que sé que a veces se gana y a veces se pierde. Finalmente, se anima a responder quién es su favorita, de no llegar a la final. "Me gustaría que gane Daniela Darcourt. Es una chica joven que ha estado trabajando duro para esto, y ahorita está en el medio, bastante presente. Y si no gana, igual, ella es maravillosa y tendría que ganar otras competencias más".