Aldo Miyashiro: "El horario de las 11 no existía"

Aldo Miyashiro hizo un llamado a colaborar, desde esta noche, con la Teletón 2018, jornada que conduce junto a otras figuras desde hace cuatro años. “Lamentablemente, por el momento que vivimos, mucha gente está incrédula con las causas sociales, por eso a ellos les pido que se pongan una mano al corazón”.

Por otro lado, el actor, director, dramaturgo y conductor señaló que se encuentra en un buen momento profesional. “Estamos cumpliendo once años en el horario de las once de la noche, que es un horario que no existía. El público nos busca porque sabe que le damos entretenimiento y actualidad”.

Además, se mostró expectante ante el próximo estreno de su obra Un misterio, una pasión, que él estreno hace 15 años (y que además fue récord de ventas en la Feria del Libro). “La Plaza decide ponerla con Juan Carlos Fisher y un reconocido elenco que imagino será un éxito. No tengo nada que ver en el montaje y no he querido asistir a los ensayos, a los que me han invitado muy amablemente, porque tengo ganas de verla en su estreno. Solo entregué mi texto. Es una historia que no solo habla de fútbol, sino también habla de los jóvenes que no encuentran oportunidades de trabajo, de uno que termina suicidándose. Es una historia que no pierde vigencia”.

Sobre Once machos 2 reveló que se estrena el 14 de febrero del 2019 y que en marzo se empezará a grabar la serie, a pedido de América Televisión.

“Durante el rodaje, avanzamos algunas escenas, pero todo culminará en el verano. Debe ser de emisión semanal. Además, también para el próximo año esperamos filmar Calichín 2. “Y hay otra película y una obra de teatro. Hay mucho trabajo gracias a Dios”, dijo.