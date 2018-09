Actriz Eileen Moreno detalla cómo fue la brutal agresión por parte de actor colombiano

¡Quedó casi irreconocible! La actriz Elieen Moreno fue brutalmente golpeada en un ataque de celos por su novio Alejandro García Manrique en julio pasado, pero la colombiana recién lo dio a conocer esta semana a través de un video que lo publicó en sus redes sociales.

La artista colombiana contó cómo fueron los momentos más aterradores de su vida el pasado 23 de julio cuando se encontraba con Alejandro García en México. Según Elieen, su entonces pareja la golpeó hasta el punto de quererla matar.



Eileen Moreno, la actriz recordada por participar en las telenovelas “Diomedes, el cacique de la junta” y “Oye bonita”, aseguró que los golpes que le dio Alejandro le causaron fracturas en la nariz y fractura de la órbita del ojo izquierdo, que le descolgó el ojo, que por poco pierde.

La colocha que radica en México más de dos años manifestó que pidió ayuda pero que nadie la socorrió ni su mánager, Gabriel Blanco, quien supuestamente se pidió que se calmara y se limitó a decirle que se fuera a dormir.



“Fui al rincón, agarro mis cosas y estoy sentada en la cama de espalda a él cuando ya siento la mano de él agarrándome del cuello y del pelo, me tira al piso y empieza a insultarme y me arrastra por el pasillo”, contó Eileen, entre lágrimas.

“Yo pensaba ‘estoy en piso noveno’, temí por mi vida y empiezo a gritar, a pedir auxilio. Me tiró al ascensor, que es de esos ascensores que llegan al apartamento y este tipo me manda un golpe a la cara con la mano abierta en la parte izquierda y quedé aturdida. No recuerdo bien pero me pateó y me golpeó brutalmente en la cara y yo solo pedía ayuda”, rememoró la actriz de 30 años.



Eileen Moreno sostuvo que el portero del edificio tampoco colaboró y cuando llegaron las autoridades al lugar de los hechos, estas la incitaron a que no denunciara a su agresor que no dejó de rogarle para que no lo denuncie. “Alejandro empieza a suplicarme y yo siento mucho miedo, sentía que los minutos eran horas. Mi agresor solo me decía ‘te pago lo que sea, no me vayas a meter preso’. Los policías me llevan a la patrulla y solo me preguntaban si estaba segura de querer denunciar, porque muchas mujeres se arrepentían”, contó de forma indignada.

Pese a la denuncia que hizo hace un mes y medio, la actriz cuenta que Alejandro Enrique García Manrique, quien ha participado en diversas producciones como “Amor en custodia”, “Rosario Tijeras”, “Mujeres al límite”, “Tu voz estéreo”, “La mamá del 10” y ‘La piloto’, no ha sido requerido por las autoridades mexicanas.

La actriz señaló que cuenta con cinco meses de incapacidad a raíz de las heridas.





Tras su relato, Eileen Moreno recibió el respaldo no solo de las presentadoras y actrices en Colombia, sino también de toda la comunidad femenina.