Devela los secretos sexuales de The Beatles Actor de ‘Juego de tronos’ podría encarnar a Batman Yaco Eskenazi: “No volvería a participar en ‘El gran show’”Prisionera en Gran Hermano Vip

Paul McCartney reveló los secretos más íntimos que compartió con sus compañeros de la banda The Beatles. En plena promoción de su nuevo disco Egypt Station, el cantante contó que una vez se masturbó junto a John Lennon. “Mientras cada uno estaba a lo suyo gritábamos cosas como ¡Brigitte Bardot! y se aceleraba más el ritmo. Fue una diversión inofensiva. John en algún momento pronunció en alto el nombre de Winston Churchill para desconcentrarnos. Fue una de esas cosas que haces sin pensar demasiado. ❧

Tras el reciente alejamiento de Ben Affleck del papel de Batman debido a su recaída en el alcohol, el actor Kit Harington de la exitosa serie ‘Juego de tronos’ sería quien personificaría a el nuevo ‘Caballero de la noche’.

Harington, quien interpreta a Jon Snow en la reconocida serie de HBO, habría sido el elegido para interpretar a Batman, incluso ya se habría creado una prueba digital del actor en el traje del hombre murciélago.❧

Yaco Eskenazi señaló que no volvería a ‘El gran show’. “No, si yo no canto, qué roche. Cuando participé, gracias a los votos logré quedar cuarto, pero al final decidió el jurado y, entonces, ya no tuve chance.

Nunca tan valiente de terminar como Patricio cantando ‘Scooby Doo Papá’”, dijo el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.❧