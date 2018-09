Anahí de Cárdenas muestra sus estrías en Instagram y seguidores aplauden su autenticidad [FOTO]

¡Bella y sin Photoshop! La actriz peruana Anahí de Cárdenas colgó en Instagram una fotografía en la que se luce al natural y sin ningún filtro por lo que fue muy aplaudida por mostrar “sus imperfecciones”. Los seguidores de la artista eligieron que la figura pública subiera instantáneas tal cual en la popular red social tras “los estereotipos de belleza”.

Hace 23 horas, Anahí de Cárdenas subió la imagen a su cuenta oficial de Instagram en la que se luce en una lencería negra de encaje mientras que posa sutilmente para el lente del fotógrafo. En la instantánea se aprecia las estrías en su derriere, pero con la publicación da entender que le tiene sin cuidado lo que diga el resto y se muestra auténtica.

“Y así uno mira por la ventana en calzón. Casual”, señaló la actriz peruana debajo de la foto de Instagram. Los fans y usuarios elogiaron lo bien que luce sin Photoshop y sobretodo mostrándose al natural en el ciberespacio.

La fotografía superó los 9.376 ‘Me gusta’ tras la publicación en Instagram. “¡Me encanta! Sin Photoshop. Nadie es perfecto y no hay que esconderlo", "Nadie es perfecto. Tú eres imperfectamente hermosa", "Con pompas, sin pompas... Con estrías, sin estrías... Y hasta con calzón de abuelita, no tienen importancia; pues la predominante en su ser, es su encanto y personalidad", "Me encantan tus estrías", son algunos de los mensajes que se leen tras la publicación de Anahí de Cárdenas.

Teatro

Anahí de Cárdenas, autora de la obra de teatro "Té de tías", es consciente de que sus personajes tienen personalidades diametralmente opuestas y que pueden chocar. "Estas chicas no serían amigas si se hubieran conocido en otras circunstancias. Eso se nota en la obra: todo bien con que Victoria encuentre todos los días al nuevo chico de sus sueños, nadie la juzga, pero se ve cómo Chiara la molesta constantemente. En general, creo que ellas son unidas porque se conocen desde chiquitas y son del mismo colegio", explica De Cárdenas.