Elton John y Childish Gambino recuerdan en sus show a Mac Miller

Elton John y y Childish Gambino (Donald Glover), se unieron a los homenajes póstumos que se vienen realizando para el rapero Mac Miller, quien el pasado viernes falleció a los 26 años aparentemente por una sobredosis de drogas.

“Es inconcebible que alguien tan joven y con tanto talento, fallezca. Me gustaría transmitir todo nuestro amor y nuestros mejores deseos a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Mac, dónde sea que estés, espero que estés feliz ahora”, expresó Sir Elton, durante su show del sábado en Pennsylvania, EE.UU., donde además le dedicó su hit de 1974, Don’t let the sun go down on me.

Gambino hizo lo propio durante su concierto en Chicago. “Se me rompió el corazón. Era el tipo más dulce, era tan amable. Este chico, simplemente amaba la música”, dijo y luego le dedicó la canción Riot. “Solo quiero decir: ‘Te amo, Mac, y esta canción es para ti’”.

Otra personalidad que ha recordado a Miller, ha sido Drake, quien ofreció su show del sábado en la ciudad de Boston a la memoria de Mac. “Siempre fue un hombre amable conmigo”, dijo. En tanto, su ex novia, la cantante Ariana Grande, optó por ser la más discreta y sólo colgó una foto de Miller mirando a la cámara a través de su cuenta de Instagram. Otros que también lo han recordado a través de las rdes sociales han sido Wiz Khalifa, Chance The Rapper y Snoop Dog.