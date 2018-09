Novia de André Carrillo le deja apasionado mensaje tras no jugar el Perú vs Alemania

André Carrillo y su novia, Suhaila Jad, no ocultan su amor. A través de las redes sociales, la española sorprendió a más de uno con el apasionado mensaje que le dedicó al padre de sus mellizos.

"Me encanta tu sonrisa, la amo. Amo tus besos, tus abrazos, tus bromas (que aunque a veces parezca que me enfado, en realidad me encanta que vengas a desenfadarme). Amo estar contigo y te amo a ti", escribió la novia de André Carrillo en su cuenta de Instagram.

Junto a su apasionado mensaje, Suhaila Jad compartió una tierna fotografía junto a André Carrillo, en la que ambos aparecen muy enamorados. La publicación en Instagram apareció tras el amistoso de la selección peruana contra Alemania.

André Carrillo vio el detalle romántico de su pareja y no dudó en responderle en la sección de comentarios de Instagram. "Mi niña bella, solo estoy deseando estar juntos lo antes posible", expresó el talentoso futbolista. “Mi todoooooo”, añadió el peruano en el mensaje dirigido a la madre de sus dos hijos.

La publicación de Suhaila Jad apareció en Instagram después que terminó el Perú vs Alemania, encuentro en el que no participó Carrillo, titular habitual de la selección peruana y pieza clave para lograr la clasificación al pasado Mundial Rusia 2018.

El exjugador de Alianza Lima, Sporting Lisboa, Benfica, Watford, y que actualmente milita en el Al-Hilal de Arabia Saudita no fue tomado en cuenta en el partido que se disputó el último domingo y que terminó con el marcado 2-1 en contra de la selección que dirige Ricardo Gareca.

Al parecer André Carrillo no pudo recuperarse a tiempo de una lesión producida por una sobrecarga muscular. Recordemos que en el partido contra Holanda, tras tener una destacada actuación, la ‘Culebra’ salió al minuto 68’ siendo sustituido por Horacio Calcaterra.