Cantante de Kpop denunciado por acoso sexual a una mujer

Controversia en el mundo del Kpop, el miembro de un conocido grupo musical viene siendo investigado por el cargo de acoso sexual a una mujer. La policía de la ciudad de Gyeonggi Namyang informó que se viene realizando un proceso de investigación contra un conocido artista de la 'Ola coreana'.

En un inicio las autoridades no quisieron develar el nombre del implicado, debido a que todavía no se han confirmado los cargos y no quieren dañar la imagen del grupo que es conocido a nivel mundial.

La agrupación envuelta en esta delicada y grave acusación es el grupo B.A.P.. Y según informan medios coreanos uno de los miembros habría sido señalada como responsable de hostigamiento sexual a una mujer de 20 años.

Según el parte policial que recogen medios como 'Todo Kpop' (en español) citan:La víctima habría señalado que el acoso sexual se dio mientras ella estaba de vacaciones con el presunto agresor y otros cuatro amigos (dos mujeres y dos hombres).

Asimismo, se informó que el implicado negó las acusaciones y no habrían estado otros miembros de B.A.P. "Sus afirmaciones son contradictorias y actualmente estamos investigando las situaciones, por lo que no podemos dar detalles. Las dos partes están actualmente hablando", dice el documento de la denuncia

Tras lo sucedido TS Entertainment, confirmó la identidad del cantante implicado y sería: "Himchan", quien hace un par de días anunció en Twitter que "perdió la contraseña de su cuenta de Instagram" y otra de las publicaciones solo iba dirigida a sus seguidoras tras un concierto ofrecido en Cheonan.

Esta es la última publicación de Himchan en su cuenta (no verificada) de Instagram, donde viene recibiendo el apoyo de todas las fans de B.A.P.