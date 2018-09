El artista del año: Tigresa del Oriente 'calla' a Gisela con revelación de su vida sexual

Un momento divertido en la pista de baile. En la última emisión del programa 'El artista del año', la conductora de televisión Gisela Valcárcel recibió a la artista peruana viral en la red social YouTube, la Tigresa del Oriente. La popular cantante llegó al espacio que emite América TV para cumplir un reto que está siendo un éxito en Internet, el 'Thalía Challenge', creado por la cantante mexicana.

Antes de que inicie su presentación en 'El artista del año', Gisela Valcárcel aprovechó que tenía a su lado a la Tigresa del Oriente para hacerle una pregunta sobre un mensaje que ella envió hace unos meses a través de su cuenta oficial de Twitter. Cuando algunos usuarios la criticaron por mantener una relación amorosa con un joven veinte años menor que ella, la intérprete de 'Un nuevo amanecer' respondió.

"Algunos me critican, me llaman vieja, abuela y hasta afirman que debo irme a cuidar nietos. No hallan cómo atacar. Pero, soy feliz, relevante, tengo novio y más sexo que muchos de los que me juzgan. Así soy, Tigresa".

Este comentario fue leído en vivo por Gisela Valárcel, lo cual ocasionó que la Tigresa del Oriente le responda afirmando que el truco para mantener una vida sexual, a su manera, es no haciendo caso a la diferencia de edad, ya que "no es un obstáculo" para ella. Por otro lado, la cantante también manifestó que el "truco" de su relación es que comparten mucho tiempo juntos.

La Tigresa del Oriente comentó que su actual pareja la acompaña a sus viajes, conciertos, los cuales se realizan casi en la madrugada. Gisela Valcárcel quedó sorprendida con los comentarios de la cantante peruana, y hasta incluso, se olvidó de la pronunciación de una palabra, "sexo", la cual la cambió por "seto", detallando que al no usarla en su vida, se olvida de como se pronuncia.

Cuando Gisela Valcárcel quiso continuar con las candentes preguntas sobre su vida sexual, la Tigresa del Oriente la "calló" en vivo en 'El artista del año', manifestando que a nadie la interesa lo que hace en la privacidad con su pareja.