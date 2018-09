Rodrigo González encara a Magaly Medina por atacar a Tilsa Lozano

Rodrigo González y Magaly Medina son buenos amigos, pero en más de una ocasión han mostrado que no pueden estar de acuerdo con todo. Así lo demostraron el último viernes, después de la entrevista que hizo el conductor de ‘Válgame Dios’ a Tilsa Lozano sobre la crisis sentimental con el padre de sus hijos.

Luego de que el propio conductor aseguró que Tilsa Lozano quería cobrar por sus exclusivas declaraciones y que la producción de Latina no tenía los fondos suficientes para pagar a la ‘vengadora’; Magaly Medina utilizó su cuenta de Twitter para recordar la información previa.

"Que nos cuenten cuánto cobró (Tilsa Lozano). Con lagrimones incluido, ¿habrá subido la tarifa?", manifestó de forma irónica, sin imaginar que su amigo Rodrigo González le respondería por la misma red social.

El popular 'Peluchín' reaccionó rápidamente a la publicación de Magaly Medina y le respondió recordando el pasado de la conductora de televisión. "Menos de lo que pagaste tú, tranquila", expresó el conductor del programa ‘Válgame Dios’.

Menos de lo que pagaste tú, tranquila — Rodrigo González (@rodgonzalezl) 7 de septiembre de 2018

Los dimes y diretes no terminaron allí. Magaly Medina no se quedó callada y le respondió a su "amigo". "A mí me hubieran pagado por ponerme bozal!", añadió en Twitter en referencia a la entrevista que le hizo la periodista a Tilsa Lozano en 2015.

A mi me hubieran pagado por ponerme bozal! https://t.co/KVrj3FHoTt — Magaly Medina Vela (@magalyperu) 7 de septiembre de 2018

Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ fue duramente criticada en las redes sociales por no haberle preguntado a Lozano por la relación de tres años que mantuvo con el futbolista Juan Manuel Vargas, actual capitán de Universitario.

A manera de defensa, Magaly Medina responsabilizó a su entonces productor, Ney Guerrero, por el contrato que hizo con la representante de Tilsa Lozano para que la periodista no toque en la entrevista varios temas personales.



Como era de esperarse, los usuarios no dudaron en comentar los 'tuis' publicados. Algunos aplaudieron a Rodrigo González por recordarle su pasado a Magaly, mientras que otros se preguntaron si los famosos seguirán siendo amigos.