Magaly Medina y Beto Ortiz se burlan de Tilsa Lozano tras su entrevista con Peluchín [FOTO]

El desgarrador llanto de Tilsa Lozano en la entrevista para 'Válgame Dios', tras el ampay que protagonizó su pareja Miguel Hidalgo, pudo haber conmovido a sus miles de mujeres que la siguen en sus distintas redes sociales, pero también ha dado la oportunidad para que los periodistas Beto Ortiz y Magaly Medina se pronuncien sobre su caso.

La popular 'Urraca' no desaprovechó la oportunidad para escribir en su Twitter contra la exvengadora y cuestionar sobre el dinero que habría cobrado para aceptar hablar del video en que se ve al padre de sus hijos bailando con distintas mujeres en discoteca.

"Que nos cuenten cuánto cobró. Con lagrimones incluido, habrá subido la tarifa", escribió Magaly Medina en la citada red social" compartiendo la foto de la exvengadora con la cara llorosa.

De otro lado el conductor de 'Beto a saber' también estuvo al tanto de las declaraciones de Tilsa Lozano y de las lágrimas que derramó al hablar sobre el polémico ampay que protagonizó su pareja Miguel Hidalgo y se dio a conocer en el programa 'Válgame Dios'.

"No se pierdan el programa de esta noche. Les hablaré de mi sufrir y lloraré. Me ahogaré en lágrimas como una madre india", fue el mensaje de Beto Ortiz en Twitter. Esta particular forma de invitar a su público de ver su programa en ATV, motivó a que la popular 'Urraca' escribiera, de forma sarcástica, otro mensaje y dejando en tela de juicio la real emoción demostrada por Tilsa en la entrevista.

"No lo hagas, te lo suplico. Que hoy entre el desayuno y el almuerzo, ya tuve suficiente para todo el año. Hubo más melodrama y lágrimas que en 10 pelis de Bollywood", respondió Magaly.