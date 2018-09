Tilsa Lozano lloró al hablar sobre el 'ampay' del padre de sus hijos, Miguel Hidalgo [VIDEO]

No pudo contener las lágrimas al hablar del tema. Luego de que guardar silencio tras la emisión de los videos de su pareja y padre de sus dos hijos, Miguel Hidalgo, Tilsa Lozano contará toda su verdad entre lágrimas en el programa de Gigi Mitre y Rodrigo González, ‘Válgame Dios’ este viernes. La exvengadora tendrá una entrevista exclusiva con el espacio de entretenimiento y se ve su lado más sensible.

Tilsa Lozano tendrá una entrevista con ‘Peluchín’ y contará algunos episodios de su vida con Miguel Hidalgo luego de unos días de incierto tras las polémicas imágenes.

El avance de la entrevista fue lanzada en Instagram y se escucha a Rodrigo González decir "las parejas dicen 'estamos embarazados'", a lo que Tilsa Lozano responde "bueno, a él no... Lo que no le nace, no le nace".

En las imágenes, Tilsa Lozano tiene varios episodios en el que se quiebra y derrama lágrimas por el padre de sus dos hijos con quien habría vivido duros momentos a su lado durante su último embarazo. Se desconoce si Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo están separados o no, por lo que esta tarde la exmodelo contará toda su verdad.

Como se recuerda, ‘Válgame Dios’ difundió unas imágenes de Miguel Hidalgo en una discoteca disfrutando en compañía de un grupo de amigos. El video publicado tiene fecha de hace dos meses, cuando la figura pública tenía 8 meses de embarazo. Luego el programa de Latina emitió otros videos del empresario en la misma situación. ¿Qué pasará con la relación amorosa de ambos?

Por el momento las redes sociales están divididas. Algunos indican que lo que le pasa a Tilsa Lozano es karma mientras que otros se solidarizan con ella por este difícil momento.