Kim Kardashian es criticada por pedir indulto para condenado a cadena perpetua [VIDEO]

La empresaria Kim Kardashian regresó a la Casa Blanca como vocera de un prisionero que busca su libertad, pero no todo fue color de rosa porque viene siendo duramente criticada en redes sociales por el papel que ha tomado respecto a estos delicados casos.

En la víspera la socialité informó a través de Instagram, específicamente en sus ‘Insta Stories’ sobre la reunión que sostuvo con los asesores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para interceder por un convicto tal y como lo hiciera con Alice Marie Johnson, de 63 años de edad, quien logró ser indultada luego de que Kim abogara a su favor.

Según informan medios internacionales, Kim Kardashian habría pedido la libertad de un hombre llamado Chris Young, de quien dijo habría recibido “un castigo injusto” y que “las leyes deben de cambiar”.

Toda esta tertulia fue transmitida en vivo y sin interrupciones en algunas radioemisoras de Estados Unidos, para el programa de Wrongful Convictions (Condenas Injustas).

Estas declaraciones fueron motivo suficiente para que miles de internautas se pronunciaran al respecto y adujeron que Kim Kardashian “no debería dedicarse a realizar ese tipo de reuniones o pedidos en la Casa Blanca”, entre otros fuerte calificativos que solo desprestigian su imagen.

Como se recuerda, la integrante de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) logró la liberación de Alice, quien fue condenada a cadena perpetua por cargos de posesión de drogas.

¿Quién es Chris Young, el nuevo defendido por la reina del imprerio Kardashian?

El condenado tiene 30 años de edad y lleva ocho años en la cárcel (fue arrestado a los 22 años). Fue sentenciado por posesión ilegal de marihuana y casi medio gramo de cocaína, según informa el medio Buried Alive Proyect.

Este medio tiene como finalidad evitar la cadena perpetua para casos de personas relacionadas con drogas.

Además, la página web indicó que el joven memorizó un discurso de 25 hojas para el día de su sentencia donde contó que tuvo una infancia "plagada de pobreza y trauma".

Llevaba unos meses en prisión y rechazó un acuerdo de declaración de culpabilidad por catorce años, insistiendo en su derecho constitucional de ir a juicio.

El proceso de su juicio fue largo, llevaba cuatro años en prisión cuando recién se emitió su setencia.

“En la sentencia, el juez Sharp dijo que la imposición de una cadena perpetua estaba "fuera de control" con lo que habían recibido los coconspiradores de Chris. El juez dijo: ‘Se supone que cada acusado debe ser tratado como un individuo. No creo que eso esté sucediendo aquí’”, se puede leer en parte de la explicación del portal sobre Chris Young.

Así informaron algunos medios sobre la visita de Kim Kardashian a la Casa Blanca.