Nicola Porcella y Leslie Shaw se muestran juntos luego de la ruptura del ‘guerrero’ con Angie Arizaga [VIDEO]

Después de conocerse la ruptura amorosa entre Angie Arizaga y Nicola Porcella, se habló que el integrante de ‘Esto es guerra’ estaría saliendo con una guapa rubia. Un amigo de Nicola Porcella hizo tremenda confesión en el programa ‘Válgame Dios’ y deja abierta la posibilidad que el exfutbolista se vuelva enamorar.

El ‘Zorro’ Zupe estuvo en el set de Latina y se deslizó la posibilidad de que esté en 'saliditas' con Leslie Shaw. Como se recuerda, el joven ‘guerrero’ fue vinculado con un rubia durante la fiesta de Peter Fajardo, productor de ‘Esto es guerra’. Y aunque muchos pensaban que se trataba de Jamila Dahabreh, este miércoles se habló de la cantante de música urbana.

"Lo vi a Nicola el otro día que decía que a él le gustaban las rubias, que quería que su próxima novia sea rubia y lo vi bien intenso con el tema de que sea rubia", contó el ‘Zorro’ Zupe, quien aseguró que encontró a Nicola Porcella y a Leslie Shaw juntos en una fiesta.

Además, señaló que se verían bien como pareja pues ambos están solteros. "Me los encontré el otro día en una fiesta y estaban ahí, estábamos en un grupo y chévere pues, los dos son solteros, no tendría nada de malo que salgan, se vean, sería muy divertido verlos juntos (...) Creo que si se están dando algo, lo último que se van a dar son picos. Se están dando todo menos eso. Sería lindo", contó el amigo de Nicola Porcella.

En su momento Nicola Porcella desmintió los rumores de que la relación llegó a su fin porque él no quería pasar a la fila de casados. Según el chico reality, él tenía pensado pedirle la mano a Angie Arizaga.

"Yo ya había comprado el anillo para dárselo. Le iba a pedir la mano en Disney, pero el anillo no llegó y yo estaba esperando el momento para dárselo. Yo sí me quería casar con Angie. Ella no sabía que tenía el anillo de compromiso, es más, recién se va a enterar", reveló Nicola Porcella.