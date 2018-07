Rusia 2018: Nicky Jam y Will Smith clausuran el Mundial con increíble show musical

Se llevaron los aplausos de los asistentes. El cantante Nicky Jam llegó a Rusia para estar presente en la clausura oficial del Mundial, el cual tendrá como protagonistas a las selecciones de Francia y Croacia.

El artista urbano Nicky Jam sorprendió a muchos al subir al escenario para poder interpretar una de las canciones con más reproducciones en YouTube y Spotify. El tema 'X' sonó en Rusia y fue sólo el inicio de la sorpresa que tenía preparado el cantante.

Quien también estuvo presente en la ceremonia final del Mundial Rusia 2018 fue el actor estadounidense Will Smith, quien fue recibido entre aplausos y gritos. El recordado protagonista del 'Príncipe de Bel Air' interpretó su parte de la canción 'Live it up'.

Los nervios de Nicky Jam se hicieron notar por un detalle en su cuello. De esa parte de su cuerpo brotó un sarpullido, el cual se habría producido durante la clausura del Mundial Rusia 2018.

Quien también llamó la atención de los asistentes fue Era Istrefi, quien apareció con un atrevido outfit que dejaba al descubierto los laterales de la zona baja de su cuerpo. Aquí les compartimos un video de la presentación de Nicky Jam y Will Smith en Rusia 2018.