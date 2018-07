Exnovia de Paolo Guerrero enseña por primera vez ecografía de su bebé [FOTOS]

Hace unos días la reconocida bloguera Talía Echecopar sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que se encuentra en la dulce espera. En aquella ocasión reveló que esperó que le crezca la barriga para recién anunciar que será mamá.

Hace unas horas la exnovia del futbolista Paolo Guerrero dio a conocer la primera fotografía de su bebé, del cual no se sabe cuál será su sexo. La imagen corresponde a los primeros tres meses de embarazo, pues en la actualidad tiene seis.

PUEDES VER Reinaldo Dos Santos vuelve a hacer predicción sobre Paolo Guerrero [VIDEO]

“Con esta fotito adivinan qué será. ¿Niño o niña? Aquí con su primer regalito de parte de mi mami (obvio un caballo) y su ecografía de los 3 meses”, fue lo que escribió Talía Echecopar en su Instagram.

Horas después compartió unas imágenes de la sorpresa que les hizo a sus amigas para contarles que iba a ser mamá. En la foto se ve que la bloguera de modas dio la noticia junto a una caja de galletas.

Talía Echecopar, quien en la actualidad es una guapa relacionista pública, fue pareja del ‘Depredador’ en el año 2010 cuando este aún jugaba en Alemania.



Paolo Guerrero conoció a la bella surfista Talía Echecopar antes de su romance con Larisita, la madre de su segundo hijo.

La exnovia del máximo goleador de la selección peruana también protagonizó una tierna sesión de fotos y compartió las imágenes en su Instagram.

"Fueron unos cuantos meses de aguantarme compartir lo mejor que me pasó en la vida: Formar una familia, sentirme lista y segura para ello, y abrir esta nueva parte de mi vida con ustedes. Una historia de amor que recién comienza. Andaba esperando que me crezca la pancita y así darles la sorpresa. Y recién con 6 meses apareció. ¿Ya much@s lo sabían o sospechaban cierto? Se me rebalsa el amor ¡Me veo y no lo creo!", escribió la ciudadana limeña en su cuenta de Instagram, red social donde cuenta con más de 83 mil seguidores.