Shah Rukh Khan quiere visitar Perú y sus fans enloquecen en Twitter

Shah Rukh Khan quiere visitar el Perú. El famoso actor de Bollywood mostró sus deseos de conocer nuestro país al compartir un video en su cuenta de Twitter.

"Muchas gracias. Los veré cuando vaya a Perú algún día”, escribió el exitoso actor en Twitter.

Shah Rukh Khan compartió un video donde vemos a un grupo de bailarines recreando una de las coreografías de su película.

El detalle emocionó enormemente al actor que no dudó en compartir el video en sus redes sociales y haciendo una promesa a sus seguidores.

Sus fans no se hicieron esperar y respondieron el mensaje con miles de retweets.

Thank u so much. Will see u all when I come to Peru someday. https://t.co/uprPayJ7Cu