Kylie Jenner recibe 'humilde mensaje' de su madre tras anuncio de fortuna

Celebró su nuevo logro. Kylie Jenner ha recibido el título de la joven multimillonaria por debajo de los 25 años. Ella y su familia compartieron la noticia a través de la red social Instagram. Quien se sumó a las felicitaciones fue su madre, Kris.

Kylie Jenner ha logrado levantar un imperio en productos de belleza, siendo su especialidad los labiales de diversos colores. Este fue uno de los sueños que siempre quiso cumplir, pero que no se atrevía a realizar porque se sentía insegura por sus labios.

Luego del anuncio de la revista Forbes, la joven empresaria recibió diversos mensajes de felicitaciones. Uno de ellos fue el de su madre, Kris Jenner, quien le dejó un humilde mensaje que ha despertado las críticas de los usuarios de Instagram.

"Mi hermosa en la portada de la revista Forbes. Estoy tan orgullosa de ti, Kylie Jenner y de todo lo que has logrado. Has trabajado arduamente en tu negocio con tanta pasión y precisión. Como madre, me trae una inmensa alegría de verte continuar haciendo tus sueños realidad con Kylie Cosmetics", fue el mensaje que dejó la ‘momanager’.

Los seguidores de Kylie Jenner en Instagram recordaron en los comentarios que la empresaria en productos de belleza decidió que su madre no la siga representando porque no quería que nadie disponga de su dinero.

Incluso, en un capítulo de ‘Keeping up with the Kardashians’ se puede ver una discusión entre madre e hija por esta decisión. Ellas llegaron a distanciarse y fue una de las razones por las que Kylie decidió comprar una casa para vivir sola.