Michael Jackson fue castrado por insólita razón que autorizó su padre

La mayoría de fanáticos y no tan seguidores de Michael Jackson sabe muy bien sobre los maltratos que sufrió por parte de su padre desde que era muy pequeño. Por años cayó tantas atrocidades, mismas que después de la muerte de ambos continúan saliendo a la luz.

Hace apenas dos semanas que Joe Jackson falleció a los 89 años tras encontrarse delicado de salud y hoy una revelación vuelve a colocarlo en portadas de los principales medios, ya que es acusado de haber autorizado la práctica de castración química contra el Rey del Pop cuando apenas tenía 12 años por una insólita razón.

El responsable de lanzar esta espeluznante develación fue Conrad Murray, médico personal del cantante, quien aseguró que Joe Jackson castró químicamente al cantante para que no perdiera su voz aguda.

Como se sabe Murray recibió una condena de cuatro años de prisión por los cargos de homicidio involuntario del Rey del Pop. Según el medio británico "The Sun" el galeno acusó a Joe de haber sido la persona "más cruel" con sus hijos, pero especialmente con MJ.

"Era uno de los peores padres de toda la historia. Michael Jackson siempre recibió maltratos de su padre. No podría describir como alguien tan mal de la cabeza haya querido castrar químicamente a su hijo para que no pierda su voz aguda", reveló el galeno, confirmando una de las teorías que se recogió en su libro biográfico "This Is It! The Secret Lives of Dr Conrad Murray and Michael Jackson" (2016).

En 2011, la acusación de Murray la recogieron un grupo de médicos y científicos franceses, mismo que llegaron a la conclusión que el secreto de la voz aguda del 'Rey del Pop' fue la castración química que le practicaron al inicio de su adolescencia.

El cantante fue castrado químicamente entre los 12 a 20 años como consecuencia de un tratamiento de anti-acné, según el libro "Michael Jackson, el secreto de una voz" publicado por Alain Branchearau.