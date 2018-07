Rebeca responde a Gisela Valcárcel

Rebeca Escribens utilizó la pantalla de América Espectáculos para responder a la invitación de Gisela Valcárcel quien, en la final de la primera temporada de El artista del año, invitó a la conductora y actriz a ser parte de la segunda temporada del reality. "Invito públicamente a Rebeca a que se anime a participar del programa, ella es una mujer talentosa que canta, baila y actua y hace rato que el público quiere disfrutarla en el escenario", comentó Gisela.

A su turno, Rebeca no tardó en responder. "Cualquier ofrecimiento que Gisela tenga para mi es un tremendo reto, es bastante, considero que para asumir responsabilidades debes tener en cuenta que lo puedes cumplir. De mi parte, ya tengo actividades pactadas en lo que resta del año,sin que me de un surmenage porque ya no tengo 20 años", bromeó.

"Siempre trato de inculcar a mis hijos con el ejemplo y si crees que no lo podrás cumplir, pues no te comprometas, hay que tener mucha responsabilidad y disciplina en lo que uno emprende. Además del trabajo, tengo mis clases de inglés y de teatro, porque América Espectáculos no es lo único que hago en el día. Además de ello, no puedo descuidar a mi familia", agregó la conductora.

"Cuando uno quiere hacer todo a la vez, uno termina haciendo las cosas mal, ya aprendí de eso. Hoy en día voy con calma porque también tengo una familia a la que debo atender y eso es impostergable. anteriormente sacrifiqué mucho tiempo de mi vida, precisamente sacrifiqué tiempo de mi hijo mayor", reflexionó Rebeca, de esa manera declinó de la invitación.

En otro momento la conductora se refirió al final de la primera gala en la que Pedro Loli resultó ganador dejando atrás a Michelle Soifer y a Rossana Fernández Maldonado. "Fue una final espectacular, Pedro hizo todo a la perfección, lo hizo bien, trascendió, tiene una linda voz, su calidad interpretativa es desgarradora, además demostró ser bueno en el baile", anotó.