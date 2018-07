Paula Manzanal en Instagram: "No me avergüenza decir que soy madre soltera"

Paula Manzanal sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al compartir un extenso mensaje, donde anunció que será madre soltera.

"Me he dado cuenta que sólo una mujer fuerte puede decidir de tomar el camino que estoy tomando. El día de hoy, no me avergüenza de decir que soy madre soltera. Estoy orgullosa que puedo probarle al mundo y a mi hijo que soy más fuerte que cualquier otra persona", expresó Paula Manzanal en Instagram.

"En el momento que decidimos no terminar con la vida de un pequeño feto y aceptamos tomar dos roles en la vida (el de madre y padre) es el momento en el que Dios te llena de valentía y bendición con todas las fuerzas que mereces y necesitas. No diré que es fácil, pero te puedo asegurar que valdrá la pena", añadió la modelo y exchica reality.

Recordemos que a inicios del mes de julio, Paula Manzanal tuvo un enlace telefónico con el programa ‘Válgame Dios’ y contó que se separó de Jordan Davies, figura de la televisión británica.

Paula Manzanal se contactó con el programa ‘Válgame Dios’ y confesó que la madre del novio está en contra que ambos se convirtieran en padres. Entre lágrimas Manzanal contó que, en un inicio, ambos querían ser padres jóvenes, pero luego que la madre de Jordan Davies se enteró, él le pidió terminar con el embarazo.