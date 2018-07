Yola Polastri criticó los semidesnudos de Michelle Soifer y ella le responde [VIDEO]

Yola Polastri este sábado será parte del jurado de de ‘El artista del año’, programa que llega a su final y que tiene como competidora a Michelle Soifer, quien no se quedó callada tras las críticas de la animadora infantil.



Michelle Soifer no quiso alargar la polémica y solo dijo que respeta la opinión que Yola Polastri tenga sobre ella, sin embargo señaló que la animadora no está lo suficiente informada para criticar.

“Hay que respetar su opinión, es válido si a ella no le gustó, no me molesta. Al contrario, me encantaría que ojalá vaya (a la final) y, de repente, la pueda sorprender”, manifestó Soifer.

“No hago show para niños como ella. Yo la respeto y por eso no le responderé, es su opinión y ella sabe lo que dice, tiene mucha experiencia en la televisión, quizá cuando me vea cambie de opinión”, acotó.



Como se sabe, Yola dijo que el título del programa ‘El artista del año’ le quedaba grande a Michelle y que no debería ser animadora infantil porque hace semidesnudos.

La participante de ‘Esto es Guerra’ espera sorprender a Polastri con sus presentaciones y hacerle cambiar de opinión. Sin embargo enfatizó que ella está para la gente que le gusta, pues es una figura pública y entiende que no le va a caer bien a todos. “Si desean que armen un club de detractores, ya me acostumbré a que me digan de todo, que sepan que no me molestan, estoy curtida”, declaró la actual pareja de Kevin Blow.

Michelle Soifer esta noche intentará alzar la copa en la final del reality que conduce Gisela Valcárcel ‘El artista del año’, pero antes tiene que derrotar al cantante Luis Baca. Ambos quedaron sentenciados la gala pasada.