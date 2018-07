Pitillo: Apto para todos

“El año 2015, yo lo considero un hito... Ese año, hubo un circo con figuras mediáticas que cerró a la semana de haberse estrenado. Y no lo digo porque esa noticia me alegró, sino porque el público le dio la espalda a algo que se vendía como circo, pero que no era tal”.

Con esta reflexión, Hugo Muñoz ‘Pitillo’ anuncia su espectáculo circense para Fiestas Patrias, de título ‘Apto para Todos’. “Y es que últimamente, los circos ya no son aptos para todos y soy un convencido de que el circo es un espectáculo familiar, que puede ser visto por la abuelita, los papás y los niños juntos”.

PUEDES VER Biby Gaytán comparte foto familiar e hijas se roban miradas en Instagram

“Si algo caracteriza al Circo de la Alegría –su empresa– es que todos los años cambiamos de temática, el público que nos vio el año pasado y nos regala su presencia, ahora, no escuchará el mismo chiste. Todo lo cambiamos. La gente no merece ver lo mismo siempre”, asegura.

“Este año la temática será muy al estilo varieté, más teatral, con mucho despliegue y alegría. De Ucrania, estará la troupe de temerarios acróbatas. También participantes de América’s Got Talent y el Festival de Albacete. Además, el Dúo Medel pulsadores mano a mano ganadores del Festival de Circo de Figueres en España; el Scala Dúo, que son artistas cubanos en equilibrio; desde Colombia los arriesgados Ayalas caminando en el alambre tenso; de EEUU adagio en las alturas a cargo del Dúo Ayala; la estirpe circense de México con la trapecista aérea Denisse Alegría,la malabarista Maritza Alegría, la contorsionista Claudia Alegría del Cirque du Soleil y el payaso mexicano Bobo Pelos de Escopeta, entre otros”.

¿Crees que el público peruano se ha vuelto más exigente?

Sí, y me siento contento. La percepción del público ha cambiado. Se ha vuelto más exigente. Una cosa es presentar un espectáculo con una cara de cualquier conocido y otra un espectáculo como debe ser, con exigencia de calidad, con artistas de carrera. Además, creo que las redes sociales han contribuido mucho en ello. Ya no te pueden mentir diciendo que te traen un espectáculo de calidad, porque uno puede comprobar si es falso o no. La misma exigencia que hay del público hacia el espectáculo circense, debe darse en el teatro y en un restaurante.

Considerado el ‘Primer payaso del Perú’, el artista señala que los padres tienen la gran responsabilidad de abrirles la puerta de la cultura y el verdadero entretenimiento a los niños. “No es ponerles un móvil y que ellos por horas vean a su libre albedrío. Los padres deben saber qué ven sus niños. Pero, algo mejor es llevarlos a un buen circo”.

TEMPORADA. Desde el 19 de julio al 20 de agosto en horarios de lunes a viernes, 5:30 p.m.y 8:30 p.m. y sábados , domingos y feriados 11:00 a.m., 3:00, p.m. 5:30, p.m. y 8:30 pm.

LUGAR: Jockey Plaza. Entradas en Teleticket y boletería del mismo circo.