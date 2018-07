Luis Miguel: Silvia Pinal confesó que le escribió carta a cantante para que conozca a su hija [VIDEO]

Silvia Pinal, conductora de TV y bisabuela de la hija de Luis Miguel, contó en el programa ‘Hoy’ que le escribió una carta al cantante para que conociera y convivira con su bisnieta Michelle Salas.

"Le di a una carta a (Rafael) Herrerías porque era muy amigo de él, de Luis Miguel, pero no sé hasta qué punto haya logrado algo, porque yo no lo he visto, ni me urge, ni me interesa, pero sí me gustó que tuviera contacto con Michelle porque eso es lo que me interesaba", narró la conductora de TV.

Silvia Pinal no quiso revelar qué fue lo que le escribió a Luis Miguel, pero aseguró que ayudó para exista un acercamiento entre ambos.

“Yo no les digo lo que decía, pero el resultado fue bueno porque estuvo y está en contacto con su hija, incluso en Los Ángeles vivieron juntos un rato y que todo caminó muy bien", dijo.

Como se recuerda, desde que se lanzó “Luis Miguel, la serie” a través de Netflix y Telemundo, muchos episodios de la vida del intérprete “Culpable o no” se han contado. Uno de ellos “el fugaz romance” con Stephanie Salas.