Eva Ayllón sale en defensa de Pedro Suárez Vértiz tras controvertido consejo

Tras la ‘batalla’ entre el ‘finalista’ Pedro Crisanto y la ‘retadora’ Claudia Novoa el último fin de semana, Pedro Suárez Vértiz dijo en vivo que se sentía obligado a darle un consejo al joven participante de ‘Los 4 finalistas’.

“Pedro (Crisanto), muy buena presentación. Como siempre. Tienes un nivel profesional en música criolla. Pero es mi deber advertirte que si no varías, solo tendrás chamba en Fiestas Patrias. De todas maneras, extraordinaria presentación”, expresó el rockero al joven que se hizo conocido por imitar al gran Manuel Donayre.

El comentario del músico peruano generó una cierta incomodidad de Eva Ayllón, quien en un inicio se mostró desencajada. Incluso hizo que se iba del set, pero los demás miembros del jurado de ‘Los 4 finalistas’ se lo impidieron.

Tras las críticas a Pedro de diversos músicos como Marco Romero, Lucía de la Cruz y Manuel Donayre, la cantante Eva Ayllón salió en defensa de su compañero.

La criolla restó importancia a los cuestionamientos a Pedro Suárez Vértiz y señaló que el compositor no quiso despreciar la música criolla.

“Nosotros lo conocemos y él no haría nada que nos hiera. Fue un comentario donde quiso decir al concursante que cantaba netamente criollo, quizás no debió decir, quizás sí. Yo lo he tomado deportivamente”, declaró Ayllón que el 21 de julio ofrecerá un concierto de Fiestas Patrias en el colegio Santa Úrsula antes de partir a España e Italia.

"No creo que Pedro haya tenido intenciones de ser mala onda o mala leche, no creo que haya querido ningunear. Lo que pasa es que este participante (Pedro Crisano) solo canta música criolla, le tiene miedo a otros géneros, y nosotros ya le hemos dicho, pero como se resiste, Pedrito, que no tiene pelos en la lengua, se lo dijo en el programa de esa forma", agregó la artista para El Comercio.

Por otro lado, Eva lamentó que la selección peruana de fútbol no haya tenido un gesto de agradecimiento por el fallecido compositor de “Contigo Perú”, Augusto Polo Campos. “Ni fueron a visitarlo”, se quejó.